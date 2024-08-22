Çimentaş Elazığspor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Çimentaş Elazığspor Yeni Sezona Hazır

Çimentaş Elazığspor Yeni Sezona Hazır

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Çimentaş Elazığspor, yeni sezonun ilk maçına kendi taraftarının önünde çıkmaya hazırlanıyor. Şehirde heyecan dorukta.

22.08.2024 10:53
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Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonlukla tamamlayan Çimentaş Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yeni sezonun ilk maçına kendi taraftarının önünde çıkmaya hazırlanırken, bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, 'Büyük Elazığspor taraftarı hazırsanız başlıyoruz. Son 10 gün' paylaşımı, şehirde heyecan oluşturdu.

Geçtiğimiz futbol sezonunda zorlu rakipleri karşısında şampiyonluğa uzanarak Elazığ'ı sevince boğan Çimentaş Elazığspor, yeni sezon için gün sayıyor. Kentte, şehrin marka değeri bordo-beyazlıların yeni ve güçlü yönetimi, önemli transferleri ve yepyeni umutlarla başlayacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup serüveni öncesinde heyecan dorukta. İlk maçta 1 Eylül Pazar günü saat 19.00'da binlerce taraftarının önünde Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Elazığspor'da mutlak hedef galibiyet olurken, şehir de kenetlenmiş durumda.

Yeni sezonda da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından "Büyük Elazığspor taraftarı hazırsanız başlıyoruz. Son 10 gün" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım taraftarlar ve kentte yaşayan futbolseverler arasında büyük heyecana neden olurken daha şimdiden kombine kartlara, bordo-beyazlı forma ve ürünlerle ilk mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gözlemlendi. Aylardır futbola hasret olan Elazığ halkı, şampiyon ünvanına sahip takımlarına kavuşmak ve hasreti dindirmek için adeta gün sayıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çimentaş Elazığspor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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