Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Oktay Yıldızpek vefat etti - Son Dakika
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Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Oktay Yıldızpek vefat etti

28.02.2022 18:56
Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Oktay Yıldızpek vefat etti

Türkiye Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Oktay Yıldızpek hayatını kaybetti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Oktay Yıldızpek hayatını kaybetti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eski federasyon başkanlarımızdan Oktay Yıldızpek vefat etmiştir. Yarın saat 12.00'de Selimiye Kışlası'nda düzenlenecek askeri törenin ardından Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Oktay Yıldızpek, federasyonda 1971-1972 yıllarında başkanlık görevini yürüttü.

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Suat Çelen, Cimnastik, Türkiye, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Oktay Yıldızpek vefat etti - Son Dakika


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