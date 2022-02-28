Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Oktay Yıldızpek vefat etti - Son Dakika

Türkiye Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Oktay Yıldızpek hayatını kaybetti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eski federasyon başkanlarımızdan Oktay Yıldızpek vefat etmiştir. Yarın saat 12.00'de Selimiye Kışlası'nda düzenlenecek askeri törenin ardından Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Oktay Yıldızpek, federasyonda 1971-1972 yıllarında başkanlık görevini yürüttü.
Kaynak: AA
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