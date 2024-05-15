Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını konu alan belgesel tanıtıldı - Son Dakika
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Spor

Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını konu alan belgesel tanıtıldı

Cimnastik Milli Takımı\'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları\'na hazırlıklarını konu alan belgesel tanıtıldı

Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na pandemi sürecindeki hazırlıklarını konu alan 'Eclipse' isimli belgeselin tanıtım toplantısı ve ilk gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğine Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcular ve filmin yönetmenleri katıldı. Belgesel, Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olan milli cimnastikçilerin hikayesini anlatarak, genç sporculara ilham olmayı hedefliyor.

15.05.2024 20:45
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Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na pandemi sürecinde hazırlıklarını konu alan "Eclipse" isimli belgeselin tanıtım toplantısı ve ilk gösterimi, İstanbul'da yapıldı.

Kanyon Paribu Cineverse'deki etkinliğe Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli sporculardan Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Adem Asil, Ferhat Arıcan, eski milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Paribu CEO'su Yasin Oral ile filmin yönetmenleri İpek Kent ve Efe Öztezdoğan katıldı.

Filmde emeği geçen herkese teşekkür eden Suat Çelen, "Bir dönem cimnastikte ülkemizden birilerinin olimpiyatlara gitmesi hayaldi. Şimdi ise kaç sporcu ne kadar madalya alır diye konuşuyoruz. Bu büyük bir sıçrama. Filmin yönetmenleri, bizim gibi bu hikayeye inandı. Biz de bu projeden dolayı çok heyecanlandık. Umarım bu proje örnek olur." ifadelerini kullandı.

Göktekin: "Bu sporcuları çok güzel yetiştirdik"

Yılmaz Göktekin, her sporcunun farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Bu yetenekleri keşfetmek çok önemli. Biz çok şanslıyız. Çok yetenekli sporcularla buluştuk. Bu sporcuları çok güzel yetiştirdik. Tüm ekip, bu başarı için canla başla çalıştı. Bu filmin çok hikayesi var. Spor yapan çocuklara da çok büyük bir ilham olacak bu proje. Bu filmden sonra spor yapan çocukların vizyonu çok daha üst seviyeye gelecek ve Türk sporu kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Önder ise gençlere örnek olmak istediklerini dile getirerek, "Bu film, bu amacımıza katkı sağlayacaktır. Bir yıl boyunca bizi çeken ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bizim bir parçamız gibi oldular. Çekimler bittikten sonra onlardan ayrıldığımızda kendimizi eksik hissettik. Beraber çok özel ve mutlu günlerimiz oldu." diye konuştu.

Savranbaşı: "Olimpiyatlar öncesinde zor bir süreç geçirmiştik"

Nazlı Savranbaşı, 12 yaşından beri olimpiyatları hedeflediğini vurgulayarak, "Kota aldıktan sonra hayallerim gerçekleşti. Benim için çok gurur vericiydi. Olimpiyatlar öncesinde zor bir süreç geçirmiştik. Bu süreçte benim yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Ferhat Arıcan ise elde ettikleri başarının kolay olmadığını aktararak, "Çok antrenman yaptık ve çok yorulduk. Takımımızın cimnastik tarihini nasıl değiştirdiğini filmde göreceksiniz. Bu film, Türk spor tarihini de değiştirecek. Bu filmi izleyen çocuklar, aldıkları ilhamla bu spora başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını konu alan belgesel tanıtıldı - Son Dakika

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