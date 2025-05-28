Cimnastik Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cimnastik Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefi

28.05.2025 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyalar kazanmayı umuyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Ben umut ediyorum ki hem bireysel aletlerde hem de genel tasnifte ülkemize altın madalyalarla döneriz. Vatandaşlarımızı gururlandırırız." dedi.

Çelen ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonasının ikinci gününün ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nın, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na giden yolda ilk büyük yarışma olduğunu ifade eden Çelen, organizasyona 5 gün kala milli sporcunun Emre Dodanlı'nın sakatlığının takımın 3-4 puan eksilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Takımın genç sporculardan oluştuğunu vurgulayan Çelen, şöyle devam etti:

"Genç sporcularla ciddi bir yarışma geçirdiğimizi düşünüyorum. Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı. Emircan Kartın da atlama masasında yedek finalist oldu. Kadınlarımızda da Nazlı Savranbaşı genel tasnifte Avrupa'da ilk defa finale kaldı. Bu cimnastik tarihimizde bir ilk. Ben umut ediyorum ki hem bireysel aletlerde hem de genel tasnifte ülkemize altın madalyalarla döneriz. Vatandaşlarımızı gururlandırırız. Türk cimnastiği Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi güldürecek ve ülkenin madalya umudu olacak. Daha birçok genç erkek sporcumuz büyüklerde takıma girme mücadelesi veriyor. İlk geldiğimizde bir tane takımı zor oluştururken şimdi erkeklerde 3 takımımızın olması Türk cimnastiğinin ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi. Türk cimnastiği her zaman Avrupa'da ve dünyada madalya kovalayan federasyon olacak. İnşallah sporcularımız daha önce olduğu gibi şimdi de yüzümüzü güldürecek."

Yılmaz Göktekin: "Gençlere güvendik"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, mücadelesinden dolayı takımını tebrik etti.

Cimnastikte hiçbir zaman mazeretlere sığınmadıklarını aktaran Göktekin, şunları kaydetti:

"Bu takımı biz kurduk ve gençlere güvendik. Genç sporcularımızı takıma adapte etmek zorundayız. Sürdürülebilir bir yapı içerisine girmemiz için gençleri tecrübeli abileriyle yarıştırmak zorundaydık. Ferhat Arıcan ve Adem Asil tecrübeli sporcularımız. Mehmet Ayberk Koşak da tecrübeli diyebiliriz. Diğer üç sporcumuz da genç. Güzel bir performans sergilemeye çalıştılar. Tecrübe kazandılar. Bizim üst düzey sporcularımız serilerini yaptığı zaman final ve madalya şansı yüksek. Ferhat ve Adem finale kaldı. Bu güzel bir sonuç. Ama bizim takım stratejimizde biraz daha gençleri düşünüp ona göre hareket etmemiz lazım. Her yarışma bizim için bir kazanım. Bu yarışma da bizim için bir kazanım oldu."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Los Angeles, Suat Çelen, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastik Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
İstanbul’un göbeğinde kanlı pusu İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
18:52
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
10:28
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
09:54
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
09:45
Masaj salonuna fuhuş baskını 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
09:42
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
09:36
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
09:22
Otobanda arı istilası
Otobanda arı istilası
09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:06
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 01:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: Cimnastik Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.