Cimnastik Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Ben umut ediyorum ki hem bireysel aletlerde hem de genel tasnifte ülkemize altın madalyalarla döneriz. Vatandaşlarımızı gururlandırırız." dedi.

Çelen ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonasının ikinci gününün ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nın, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na giden yolda ilk büyük yarışma olduğunu ifade eden Çelen, organizasyona 5 gün kala milli sporcunun Emre Dodanlı'nın sakatlığının takımın 3-4 puan eksilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Takımın genç sporculardan oluştuğunu vurgulayan Çelen, şöyle devam etti:

"Genç sporcularla ciddi bir yarışma geçirdiğimizi düşünüyorum. Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı. Emircan Kartın da atlama masasında yedek finalist oldu. Kadınlarımızda da Nazlı Savranbaşı genel tasnifte Avrupa'da ilk defa finale kaldı. Bu cimnastik tarihimizde bir ilk. Ben umut ediyorum ki hem bireysel aletlerde hem de genel tasnifte ülkemize altın madalyalarla döneriz. Vatandaşlarımızı gururlandırırız. Türk cimnastiği Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi güldürecek ve ülkenin madalya umudu olacak. Daha birçok genç erkek sporcumuz büyüklerde takıma girme mücadelesi veriyor. İlk geldiğimizde bir tane takımı zor oluştururken şimdi erkeklerde 3 takımımızın olması Türk cimnastiğinin ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi. Türk cimnastiği her zaman Avrupa'da ve dünyada madalya kovalayan federasyon olacak. İnşallah sporcularımız daha önce olduğu gibi şimdi de yüzümüzü güldürecek."

Yılmaz Göktekin: "Gençlere güvendik"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, mücadelesinden dolayı takımını tebrik etti.

Cimnastikte hiçbir zaman mazeretlere sığınmadıklarını aktaran Göktekin, şunları kaydetti:

"Bu takımı biz kurduk ve gençlere güvendik. Genç sporcularımızı takıma adapte etmek zorundayız. Sürdürülebilir bir yapı içerisine girmemiz için gençleri tecrübeli abileriyle yarıştırmak zorundaydık. Ferhat Arıcan ve Adem Asil tecrübeli sporcularımız. Mehmet Ayberk Koşak da tecrübeli diyebiliriz. Diğer üç sporcumuz da genç. Güzel bir performans sergilemeye çalıştılar. Tecrübe kazandılar. Bizim üst düzey sporcularımız serilerini yaptığı zaman final ve madalya şansı yüksek. Ferhat ve Adem finale kaldı. Bu güzel bir sonuç. Ama bizim takım stratejimizde biraz daha gençleri düşünüp ona göre hareket etmemiz lazım. Her yarışma bizim için bir kazanım. Bu yarışma da bizim için bir kazanım oldu."