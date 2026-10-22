Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda BAXI Ferrol'ü 85-42 yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın BAXI Ferrol ekibini 85-42 yendi.

A Malata Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Çimsa ÇBK Mersin ilk çeyreği 17-14, ikinci çeyreği ise 39-25 önde tamamladı.

Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.

Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.