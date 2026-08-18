Çine Madranspor'dan Muğlaspor'a Ziyaret - Son Dakika
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Çine Madranspor'dan Muğlaspor'a Ziyaret

Çine Madranspor\'dan Muğlaspor\'a Ziyaret
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Çine Madranspor, Muğlaspor'u ziyaret ederek iş birliği imkanlarını görüştü.

Çine Madranspor Kulüp Başkanı Deniz Karaman ve beraberindeki heyet, Muğlaspor Kulübü'nü ziyaret ederek iki kulüp arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Çine Madranspor Kulüp Başkanı Deniz Karaman, Başkan Yardımcısı Tayfun Bozdemir ve Sportif Direktör Tuncay Erçin, Muğlaspor Kulübü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çine Madranspor heyeti, Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü ve Kulüp Genel Müdürü Adem Korkmaz ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede iki kulüp arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Çine Madranspor heyeti, Muğlaspor'a yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Çine Madranspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çine Madranspor'dan Muğlaspor'a Ziyaret - Son Dakika

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