Çinli Koşucunun Yarı Maratonda Kazanmasına İzin Verildiği İddiaları Soruşturuluyor

Çin’in başkenti Pekin’deki yarı maraton yarışında, Çinli koşucunun kazanmasına izin verildiği suçlamaları üzerine soruşturma açıldı.
Söz konusu koşunun son anlarına ilişkin görüntüde, üç Afrikalı koşucunun, ev sahibi sporcunun öne geçmesine izin verdiği izlenimi oluşuyor.
Pazar günkü yarışın son anlarında Kenyalı Robert Keter ve Willy Mnangat ile Etiyopyalı Dejene Hailu’nun yanında Çinli koşucu He Jie de bitişe yaklaşırken görülüyor.
Bu sırada koşuculardan biri Çinli koşucuya eliyle durmasını istediği yeri işaret etmeye başlıyor.
Yarı maratonun son anlarına kadar bu şekilde ilerleniyor ve üç Afrikalı atlet, Çinli koşucunun bir adım arkasında kalmaya devam ediyor.
2023 Asya Oyunları’nda maratonda birinci olan Çinli koşucu He Jie yarışı bir saniye farkla kazandı.
Koşunun yayıncı kurumu, 21 kilometrelik yarı maratonda dört koşucunun bitişe kadar bir arada kaldığını aktardı.
Fransız AFP haber ajansına konuşan Pekin Spor Bürosu'ndan bir kişi koşudaki görüntüler için soruşturma başlatıldığını söyledi.
Etkinliğin organizatörü de ayrıca bir soruşturma başlatıldığını söyledi.
Çin'de kullanılan Twitter benzeri Weibo’da büyük ilgi çeken görüntüler için bazı kullanıcılar "utanç verici" ifadesini içeren paylaşımlar yapıyor.
Kullancılardan biri, "Bu kesinlikle He Jie'nin kariyerindeki en utanç verici yarış olacak" diye yazdı.
Çin’in orta sınıfı içinde uzun mesafe koşuculuğuna ilgi artmış durumda. Ancak yapılan koşular hile ve kötü organizasyon örnekleri ile de gündeme geliyor.
2018 yılında, güneydeki Şenzen şehrinde yapılan bir yarı maratonda, 258 koşucunun hile yaptığı tespit edildi. Bu koşuculardan bazıları, ağaçlık alandan geçeren mesafeyi kısaltmaya çalışırken trafik kameralarına yakalandı.
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