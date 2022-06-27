Aşkale'de Cirit müsabakaları nefes kesti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Atlı Cirit Federasyonu Erzurum grup müsabakaları 3. haftasında yine izleyenlerin beğenisini kazandı.

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı 3.hafta müsabakalarında 2 Aşkale takımı karşılaştı. Aşkale Mert Dadaş ile Aşkale Atlı Spor Cirit takımları ilk kez resmi müsabakalarda yer alması yanı sıra ilk kez de derbi maçına çıktı.

Müsabaka Aşkale Atlı Spor Cirit takımının üstünlüğü ile sonuçlandı. Federasyon İl Temsilcisi Bahri Önal, federasyon üyeleri ve cirit severlerin izlediği müsabakalar 3 grup 15 takımdan oluşuyor. Resmi müsabakalarda dereceye giren takımlar bir üst turda mücadele edecek. Gruplarda dereceye yapan takımlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Süper Ligde Erzurum'u temsilen 7 takım bulunurken son şampiyon Erzurum Şengel Atlı Spor Cirit takımı oldu. - ERZURUM