Ciro Immobile Bologna\'ya Transfer Oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti. - İSTANBUL