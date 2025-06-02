Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım - Son Dakika
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Spor

Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım

Ciro Immobile\'den göndermeli paylaşım
02.06.2025 20:31
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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sosyal medya hesabından göndermeli bir şekilde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını paylaştı. Yıldız isim paylaşımına göz kırpma ve susma emojilerini ekledi.

Beşiktaş'ta sezon boyunca eleştirilen bir numaralı hedefi olan Ciro Immobile sezonun sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak göndermede bulundu.

GÖZ KIRPMA VE SUSMA EMOJİLERİ EKLEDİ

Immobile, Instagram hesabında paylaştığı görselde Süper Lig'de bitiricilik sıralamasını ekledi. Yıldız golcü paylaşımına göz kırpma ve susma emojilerini de koyarak kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Immobile, 19 gol atarken, 4 golün de pasını verdi. Tecrübeli oyuncu attığı tüm golleri ligde atarken, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı. 35 yaşındaki İtalyan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi

Ciro Immobile, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Muhammed Akici:
    Toplamda attığı 19 golün 9u penaltı (: 61 3 Yanıtla
  • Alpi:
    Bu kafa ile giderlerse GALATASARAY bunlara deli fark atar .BAYERN OLDU GALATASARAY NET!! 37 21 Yanıtla
  • Elvan4493:
    sonuç 30 küsür puan fark. utanmazlar 49 7 Yanıtla
  • Orhan Koçer:
    Fasulye de kendini nimetten sanıyor 37 8 Yanıtla
  • saban akkus:
    isterse bide attığı golleri aldıgı paraya bölsün terbiyesiz herif dalga geciyor insanlar ile 29 3 Yanıtla
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