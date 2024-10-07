Cissokho ile Manisa FK Galip - Son Dakika
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Cissokho ile Manisa FK Galip

Cissokho ile Manisa FK Galip

Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek Play-Off hattına döndü. Cissokho ilk golünü attı.

07.10.2024 12:53
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1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, sahadan Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho'nun tek golüyle 1-0 galip ayrılarak 1 hafta aradan sonra yeniden Play-Off hattına girdi. Önceki hafta Boluspor'a deplasmanda 2-0 yenilip 8'inci sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 14 yapıp 4'üncü sıraya adını yazdırdı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Boluspor yenilgisinin ardından bu maçta gösterilen reaksiyonun değerli olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında coşkulu bir oyun sergilediklerini belirten Çavuş, "İlk devreye başladığımızda müthiş oyun coşkumuz vardı. Rakibe hiç pozisyon vermeyen bir oyunumuz vardı. Oyuncu grubum çok iyi reaskyion göstererek, özveriyle oynadı. İkinci devreye başladığımızda ister istemez özellikle ön tarafta oyunu bitiremememiz bize hızlı hücumlarla geri döndü. Gerçekten takım olarak, yönetim olarak herkes çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Birlikte güzel bir hikaye yazacağız" dedi.

CISSOKHO'DAN ALTIN GOL

Manisa FK kadrosunda Ocak 2023'ten beri yer alan, daha önce şans bulamayarak geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 24 yaşındaki Cissokho, bu sezon ilk 11'in önemli parçası olmayı başarırken, attığı ilk golle takımına 3 puan kazandırdı.

Manisa ekibine 2022-2023 sezonunun devre arasında alınarak U19 Ligi'nde oynatılan futbolcu, geçen sezon 1 lig, 1 kupa maçında kısa süre bulabildi. Geçen yıl devre arasında Kosova temsilcisi FC Liria takımına kiralık gönderilen Cissokho, Manisa'ya dönüşünde hem ilk 11'in değişilmezi oldu hem de Gençlerbirliği önünde galibiyeti getirdi.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Manisa, Futbol, Son Dakika

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