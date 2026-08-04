Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

''HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK''

Başkan Balçık, kulübe yaptığı maddi katkıları ve takımın geleceğine yönelik hedeflerini anlattı. Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon Euro'ya yakın para harcadık. Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştiriler bizi üzüyor. Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum. Benim hedefim Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.

ÇORUM'A YENİ HAVALİMANI

Kente havaalanı da kazandırmak için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Balçık, havaalanı için operasyonel çalışmalara devam ettiklerini ve havaalanı ile ilgili tüm çalışmaları kendilerinin üstleneceğini dile getirdi.