Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı - Son Dakika
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Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı
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Süper Lig'de mücadele edecek olan ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yeni sezona dair hedeflerinden bahsederek ''Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon euroya yakın para harcadık. Benim hedefim Avrupa kupalarına katılmak'' dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. 

''HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK''

Başkan Balçık, kulübe yaptığı maddi katkıları ve takımın geleceğine yönelik hedeflerini anlattı. Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon Euro'ya yakın para harcadık. Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştiriler bizi üzüyor. Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum. Benim hedefim Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.

Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

ÇORUM'A YENİ HAVALİMANI

Kente havaalanı da kazandırmak için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Balçık, havaalanı için operasyonel çalışmalara devam ettiklerini ve havaalanı ile ilgili tüm çalışmaları kendilerinin üstleneceğini dile getirdi.

Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Konuşması kolay birkaç transfer yapar başarılı olanazsa küme düşer sonra klup yıllar içinde yok olur gider örnekleri belli 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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