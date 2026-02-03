Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama

Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama
03.02.2026 10:08  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Çivrilspor ile Denizlispor arasındaki amatör maç sonrası yaşanan gerginlikle ilgili Çivril Belediyesi, olaya dair yazılı bir açıklama yaparak yanlış algıların oluştuğunu ve gerginliğin deplasman yasağı ihlalinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, her iki takımın da saygı duyulması gereken değerler olduğu vurgulandı.

Yeşil Çivril spor ile Denizlispor arasında oynanan amatör lig maçının ardından yaşanan gerginlik ve tezahürat tartışmaları üzerine Çivril Belediyesi yazılı açıklama yaparak yanlış algı oluştuğunu belirtti. Açıklamada, gerginliğin futbol kaynaklı olmadığını, deplasman yasağı ihlalinden doğduğu vurguladı.

Yeşil Çivrilspor ile Denizlispor arasında oynanan amatör lig karşılaşmasının ardından yaşanan gerginlik ve Denizlispor'a yönelik tezahürat iddiaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine Çivril Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekildi.

Çivril Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Denizlispor'un Denizli için taşıdığı öneme vurgu yapılarak, "Denizlispor, Denizli'nin en köklü ve en önemli spor markalarından biridir. Çivril halkının Denizlispor'a duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz. Çivril, geçmişte olduğu gibi bugün de Denizli futbolunun tüm değerlerine saygılı bir ilçedir" ifadelerine yer verildi.

Çivril Belediyesi, maçta yaşanan gerilimin futbol kaynaklı olmadığını belirterek, olayların temel nedeninin saha dışındaki kural ihlalleri olduğunu savundu. Açıklamada, lig kuralları gereği deplasman seyircisi yasağı bulunmasına rağmen Denizlispor taraftarlarının Çivril'de bulunmasının açık bir kural ihlali oluşturduğu ve bunun maç atmosferini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Çivril'in bugüne kadar her iki takım için de huzur ve güven ortamında müsabakaların oynandığı bir ilçe olduğu vurgulanarak, sporun dostluk ve kardeşlik ikliminin, kuralları hiçe sayan kişi ve gruplar tarafından bozulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Karşılaşma sonrası yapılan bazı kurumsal açıklamaların olayları yatıştırmak yerine kin ve nefreti körükleyen bir dil içerdiği, konuyu farklı noktalara çekerek gerginliği artırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu yaklaşımın Denizli'nin spor kültürüne ve ortak değerlerine zarar verdiği vurgulandı.

Çivril Belediyesi, iki takımı ve spor kamuoyunu karşı karşıya getirmeye yönelik girişimlerin Denizli futboluna zarar verdiğini belirterek, tüm tarafları sağduyuya, karşılıklı anlayışa ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. Açıklamada, Çivril'in Denizli sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceği de belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Çivril, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.