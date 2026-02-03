Çivril Belediyesinden Yeşil Çivrilspor-Denizlispor gerginliğine ilişkin açıklama

Yeşil Çivril spor ile Denizlispor arasında oynanan amatör lig maçının ardından yaşanan gerginlik ve tezahürat tartışmaları üzerine Çivril Belediyesi yazılı açıklama yaparak yanlış algı oluştuğunu belirtti. Açıklamada, gerginliğin futbol kaynaklı olmadığını, deplasman yasağı ihlalinden doğduğu vurguladı.

Yeşil Çivrilspor ile Denizlispor arasında oynanan amatör lig karşılaşmasının ardından yaşanan gerginlik ve Denizlispor'a yönelik tezahürat iddiaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine Çivril Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekildi.

Çivril Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Denizlispor'un Denizli için taşıdığı öneme vurgu yapılarak, "Denizlispor, Denizli'nin en köklü ve en önemli spor markalarından biridir. Çivril halkının Denizlispor'a duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz. Çivril, geçmişte olduğu gibi bugün de Denizli futbolunun tüm değerlerine saygılı bir ilçedir" ifadelerine yer verildi.

Çivril Belediyesi, maçta yaşanan gerilimin futbol kaynaklı olmadığını belirterek, olayların temel nedeninin saha dışındaki kural ihlalleri olduğunu savundu. Açıklamada, lig kuralları gereği deplasman seyircisi yasağı bulunmasına rağmen Denizlispor taraftarlarının Çivril'de bulunmasının açık bir kural ihlali oluşturduğu ve bunun maç atmosferini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Çivril'in bugüne kadar her iki takım için de huzur ve güven ortamında müsabakaların oynandığı bir ilçe olduğu vurgulanarak, sporun dostluk ve kardeşlik ikliminin, kuralları hiçe sayan kişi ve gruplar tarafından bozulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Karşılaşma sonrası yapılan bazı kurumsal açıklamaların olayları yatıştırmak yerine kin ve nefreti körükleyen bir dil içerdiği, konuyu farklı noktalara çekerek gerginliği artırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu yaklaşımın Denizli'nin spor kültürüne ve ortak değerlerine zarar verdiği vurgulandı.

Çivril Belediyesi, iki takımı ve spor kamuoyunu karşı karşıya getirmeye yönelik girişimlerin Denizli futboluna zarar verdiğini belirterek, tüm tarafları sağduyuya, karşılıklı anlayışa ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. Açıklamada, Çivril'in Denizli sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceği de belirtildi. - DENİZLİ