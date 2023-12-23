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RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor Maçı İçin Hazır - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor Maçı İçin Hazır

RAMS Global Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bigadiç Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Balıkesir'e hareket etti. Yarın saat 16.00'da Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda karşılaşma gerçekleşecek.

RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor Maçı İçin Hazır
23.12.2023 - 15:30,
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RAMS Global Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Balıkesir'e hareket etti.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 16.00'da Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor Maçı İçin Hazır - Son Dakika
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