Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı oynanmadı, kararı TFF verecek

Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı oynanmadı, kararı TFF verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı. Silopi Şehir Stadyumu'ndaki maçta hakem, verilen ek süreye rağmen liste iletilmeyince karşılaşmayı tatil etti; kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor- Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.
Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.
Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.
Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Kaynak: AA
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