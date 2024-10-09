Cizre Belediyespor, İki Yeni Transferle Güçlendi

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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Atakan Topal ve smaçör Osmany Uriarte Mestre ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Atakan Topal ve Alanya Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki Osmany Uriarte Mestre ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.