Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

25.03.2022 10:41
Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda oynayacağı Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda oynayacağı Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için Yozgat'a hareket etti.

Sorgun Belediyespor ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki 25. hafta mücadelesi, Sorgun Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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