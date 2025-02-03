Cizre Belediyespor Ziraat Bankkart Maçına Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında yarın sahasında Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart ile saat 12.30'da Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
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