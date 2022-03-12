Cizre'de Emniyet ve Botan Spor arasında dostluk maçı - Son Dakika
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Cizre'de Emniyet ve Botan Spor arasında dostluk maçı

12.03.2022 00:58
Cizre'de Emniyet ve Botan Spor arasında dostluk maçı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerden oluşan Emniyet Futbol Takımı ve Şırnak Amatör Süper Lig ekibi Cizre Botan Spor arasında oynanan dostluk maçında kazanan Cizre Botan Spor oldu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerden oluşan Emniyet Futbol Takımı ve Şırnak Amatör Süper Lig ekibi Cizre Botan Spor arasında oynanan dostluk maçında kazanan Cizre Botan Spor oldu.

Hamit Özalp Stadyumu'nda Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ve Cizre Botan Spor arasında oynanan dostluk maçını Botan Spor 3-1 kazandı. Maç renkli görüntülere sahne oldu. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk kaptanlığında sahaya çıkan Emniyet Spor, fizik ve kondisyon açısından daha diri olan Amatör Lig takımı Botan Spor karşısında ortaya koydukları mücadele ile taraftarlardan büyük övgü aldı.

Botan Spor, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 üstünlükle kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha dinç bir görüntü veren Emniyet Spor, Botan Spor'un geliştirdiği birçok gol pozisyonunu engelledi. Genç bir kadroya karşı mücadele eden Emniyet mensupları, ikinci yarının ortasında attıkları golle farkı ikiye indirdi. Dostluk havasında başlayan ve dostluk içinde sona eren maçı Cizre Botan Spor 3-1 kazandı.

Maçın sonunda İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Cizre Botan Spor Kulüp Başkanı Av. Serhat Mirhan, her iki takımı sahada göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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