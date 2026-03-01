Cizre Dicle Spor Namağlup Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre Dicle Spor Namağlup Şampiyon

Cizre Dicle Spor Namağlup Şampiyon
01.03.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Dicle Spor, U16 Gelişim Liginde Cizre Spor Lisesini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Şırnak U16 Gelişim Liginde oynanan futbol maçında Cizre Dicle Spor, rakibi Cizre Spor Lisesini 3-2 mağlup ederek sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Şırnak'ta genç sporcuların yeteneklerini sergilendiği U16 Gelişim Liginde oynanan futbol müsabakasında iki Cizre ekibi karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, sahadan galibiyetle ayrılan Cizre Dicle Spor oldu. Cizre Dicle Sporun gollerini Muhammed Ömer Temizer ve Muhammed Cavlak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Cizre Dicle Spor, Şırnak U16 Gelişim Ligini namağlup tamamlayıp şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Dicle Spor Namağlup Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Cizre Dicle Spor Namağlup Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.