Cizre Dicle Spor U14 Ligi'nde Namağlup Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cizre Dicle Spor U14 Ligi'nde Namağlup Şampiyon

Cizre Dicle Spor U14 Ligi\'nde Namağlup Şampiyon

Cizre Dicle Spor, U14 Gelişim Ligi'nde Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu.

15.02.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak U14 Gelişim Ligi'nde Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalan Cizre Dicle Spor, namağlup şampiyon oldu.

Şırnak'ta beş takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor, sahasında oynadığı son haftada Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak 20 puan ile namağlup şampiyon oldu.

Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım Şırnak Petrol Spor'a karşı üstün bir futbol oynayan Cizre Dicle Spor, geliştirdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamayınca ilk yarı golsüz eşitlik ile sonuçlandı.

Maçın 50. dakikasında Şırnak Petrol Spor'un attığı gole engel olamayan Cizre Dicle Spor, Muhammed Ömer Temizer'in 60. dakikada attığı gol ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Bu sonuçla Cizre Dicle şampiyonluğu elde etti.

Elde ettikleri şampiyonluk için sporcularını tebrik eden Cizre Dicle Spor U14 ve A Takım sorumlusu Burak Dadak, "Cizre Dicle Spor Kulübü olarak amacımız çocukları gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmektir. Bu amaçla çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak ve onlar sporu aşılamak adına bütün birikim ve tecrübelerimizi onlarla paylaşarak futbol hayatlarına katkıda bulunmaya çalıştık. Sporcularımızda kendilerine verilen eğitimi yerinde uygulayarak son iki senedir namağlup Şampiyon olarak gelecek için büyük bir umut veriyorlar" dedi.

Cizre Dicle Spor futbol takımına Şampiyonluk kupasını ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları) Şırnak il başkanı Murat Omaç tarafından verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Dicle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Dicle Spor U14 Ligi'nde Namağlup Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:50:16. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre Dicle Spor U14 Ligi'nde Namağlup Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.