Cizreli Milli Sporcu Baran Çelik Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fen lisesi öğrencisi milli sporcu Baran Çelik, Erkekler Ağır Sıklet Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Mersin'de 24-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen ve 63 ilden 467 erkek ve 260 kadın sporcunun Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkeklerde +92 ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Baran Çelik, final müsabakasında Kırıkkale'den Tarık Güvenertürk'ü yenerek şampiyon oldu
Çelik, elde ettiği bu başarıdan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Cizreli milli sporcu Baran Çelik son iki yılda çıktığı müsabakalarda gösterdiği performans ile büyük başarılara imza attı. - ŞIRNAK
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtildi. Netanyahu'nun planına göre, saldırıların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde kurulacak bir askeri yönetim, geçiş döneminde insani yardım ve sivil nüfusun idari işlerini yürütecek. İkinci aşamada ise, Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi oluşturulacak. Planın üçüncü aşamasında, Gazze'de kurulacak yeni Filistin yönetiminin başarı ve istikrar sağlaması halinde bu yönetimin Batı Şeria'da da hakim olması için yeni bir reform hazırlanacak. Son aşamada ise, işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
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Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
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