Cizreli Muhammed Çeter, Expo Jr Cup\'ta Men\'s Physique\'te finale kalıp 5\'inci oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinden vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 18 yaşındaki Muhammed Çeter, İzmir'de düzenlenen Expo Jr Cup yarışmasında Men's Physique kategorisinde 5'inci olarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Expo Jr Cup organizasyonu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Cizreli genç sporcu Muhammed Çeter, Men's Physique kategorisinde podyuma çıkan 17 iddialı rahibini geride bırakarak finale kalmayı başardı.

Genç yaşına ve spora doğal olarak devam etmesine rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Çeter, zorlu podyum mücadelesini 5'inci sırada tamamladı. Kariyerinin henüz ikinci yarışmasında finale kalıp derece elde eden genç sporcu, memleketine büyük bir gurur yaşattı. Yaklaşık 2 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini belirten Muhammed Çeter, koçu Büşra Yüksel'in desteğiyle bu seviyeye geldiğini ifade etti.

Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Çeter, "Cizre'den bu spora gönül veren genç bir sporcu olarak 18 yaşımda memleketimi temsil etmenin gururunu yaşadım. Hazırlık sürecimde büyük emeği olan Büşra Yüksel hocama çok teşekkür ederim. İkinci yarışmamda finale kalarak 5'inci olmak benim için paha biçilmez bir tecrübe oldu" dedi.

Eksiklerini gidererek çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan genç sporcu, gelecek yarışmalarda podyumun zirvesini hedeflediğini belirtti.