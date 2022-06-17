Çocuk ve gençler yazı sporla geçirecek

Okullarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi geride kalırken, yaz dönemini olumlu geçirmek isteyen çocuk ve gençler için GSB Spor Okulları devreye giriyor. Tüm branşlar ücretsiz gerçekleşecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen GSB Spor Okulları kayıtları başladı. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen GSB Spor Okullarına 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 13'ü engelli olmak üzere 40 branşta eğitim alacak. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılı GSB Spor Okulları kayıtları, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde ve Merkez Spor Salonu kayıt bürosunda yapılıyor. GSB Spor Okulları çerçevesinde 40 branşta eğitim verilecek. Bu branşların 13'ü engelli çocuk ve gençler için ayrı gruplar oluşturmak üzere eğitim verecek. Tüm branşlara 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecek. Tüm branşlar ücretsiz gerçekleşecek. GSB Spor Okullarının açılış töreni 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 11: 00 da Merkez Spor Salonunda GSB Spor okullarının açılış töreni yapılacak.

GSB Spor Okulları için öğrenciler velileri ile birlikte gelerek kayıt bürosundan kayıt formunu doldurarak kayıtlarını yapabilecekler. - MALATYA