Çoklu Top Sistemi Süper Lig\'de 12\'nci, 1\'inci Lig\'de 15\'inci haftada başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve 1'inci Lig'de, oyun akışını hızlandırmaya yönelik 'Çoklu Top Sistemi'ne geçileceğini duyurdu. Süper Lig'de 12'nci hafta, 1'inci Lig'de ise 15'inci haftada başlayacak uygulama ile birlikte saha kenarındaki top toplayıcılar artık topu doğrudan oyunculara veremeyecek, yalnızca saha dışında belirlenmiş 12 farklı alandaki istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

TFF yeni uygulamayla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama da yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12'nci Haftası, Trendyol 1'inci Lig'in ise 15'inci Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar" ifadelerine yer verildi.