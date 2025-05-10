Comninos: Avrupa Basketbolu İçin Büyüme Hedefi

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, hedeflerinin her zaman Avrupa'daki ulusal ligleri ve milli takımları korumak olduğunu belirtti.

Patrick Comninos, Dörtlü Final'in düzenlendiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Hellenic Cosmos Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

FIBA organizasyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni gelecek yıllarda büyütmeyi hedeflediklerini belirten Comninos, "Avrupa basketbolunun geleceğinin tartışıldığı yerlerde olmak istiyoruz. Bu konuda THY Avrupa Ligi ve NBA'den partnerlerimizle aynı masada bulunmak ayrıcalık. THY Avrupa Ligi ve NBA ile aynı masada yer alıyoruz. Eylül 2021'de bazı görüşmeler başlattık. Amacımız, yalnızca birkaç kulübün değil, çok daha fazlasının ihtiyaçlarını karşılayan bir spor ortamı yaratmak. Avrupa'da basketbolu sadece bir düzine kulüp oynamıyor. Avrupa'da yüzlerce kulüp basketbol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin geleceği hakkında konuşan Comninos, "NBA, Avrupa'da devreye girerse Basketbol Şampiyonlar Ligi ortadan kalkmayacak. Organizasyonumuz, gelişmeye devam edecek ve Avrupa ekosisteminde kilit bir rol oynamaya devam edecek. İnanıyoruz ki yeni bir ekosistem oluşacak ve biz de bu yapının içinde bu gelişimi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ulusal ligleri korumak istediklerini belirten Comninos, "Şu anda NBA'i de kapsayan yeni görüşmeler var. Bizim mesajımız hep aynı kaldı. Avrupa'daki ulusal ligleri ve milli takımları korumak istiyoruz. Daha geniş bir kulüp ağına en üst seviyede yer alma imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Medyanın ilgisi ve ticari ilgi kesinlikle artacak. Bu nedenle yalnızca daha iyi ve daha parlak günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Patrick Comninos, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya ekibi Unicaja Malaga ile Galatasaray'ın, organizasyonun finansal getirisinden fayda sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yarın finalde çok da uzun olmayan bir süre önce THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş iki takım var. Bunlar Unicaja Malaga ve Galatasaray. Her iki takım da bu geçişi yaptı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geldiler ve bizim ortaya koyduğumuz konseptten fayda sağlıyorlar. Yarınki finalin galibi, kesin galibiyet sayısına bağlı olarak yaklaşık 1 milyon avro kazanacak. Bu para bütçelerinin kayda değer bir bölümünü karşılıyor. Galatasaray'ın koçu ve genel menajerinin daha önce yaptığı açıklamaları da tam olarak bu noktaya işaret ediyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılarak, bu organizasyonda uzun yol kat eden ve zirveye ulaşan takımların iyi ödüllendirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Gelecekte de bunu gerçekleştireceğiz."