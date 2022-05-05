CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Seattle Sounders kazandı - Son Dakika

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında Meksika ekibi Pumas UNAM'ı 3-0 yenen ABD temsilcisi Seattle Sounders, şampiyon oldu.

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle biten finalin rövanşı, ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da oynandı.

Raul Ruidiaz'ın 45 ve 80, Nicolas Lodeiro'nun 88. dakikada attığı gollerle galip gelen ev sahibi Seattle Sounders, toplamda 5-2'lik skorla turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Seattle Sounders, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı da elde etti.