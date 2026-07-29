CONCACAF'tan Infantino'nun Planına Tepki

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

CONCACAF'ın açıklamasında konfederasyonun konudan medya aracılığıyla haberdar olduğu kaydedildi.

"Gerekli prosedürlerin izlenmemesi bizi derinden endişelendirmektedir." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili yönetim organları ve paydaşlarla herhangi bir görüşme yapılmadan böyle bir planın hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olması nedeniyle bölgemizdeki ve futbol camiasındaki pek çok kişinin hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Futbol dünyasının liderleri olarak bizler, bu sporun koruyucularıyız. FIFA, konfederasyonlar ve tüm üye federasyonlar, her zaman sporun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Aldığımız her karar, iyi yönetişim, sağlam süreçler ve uzun vadeli idare ilkeleri doğrultusunda şekillenmelidir. CONCACAF, bu çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. FIFA ailesinin tüm üyelerinin de aynı şekilde hareket edeceğine güveniyoruz."