Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

17.06.2023 14:36

İranlandılı dövüşçü Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını elinden tutarak bir tuvalate götürdüğünü gösteren video ortaya çıktı. Kadın, burada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Videoda McGregor'un kadını zorla tuvalete soktuğu görülmese de mağdurun avukatı iddiasını sürdürüyor. McGregor ise suçlamaları reddetti.

İranlandılı dövüşçü Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını elinden tutarak bir tuvalate götürdüğünü gösteren video orataya çıktı... Kadın, burada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

Görüntüler, 10 Haziran'da gece yarısı civarında Miami'deki Kaseya Center'da çekildi... bu, Nuggets'ın 9 Haziran'da NBA finallerinin 4. maçında Heat'i yendiği gece oldu.

Videoda, siyah bir tişört giyen McGregor'un beyaz bir bluz giyen bir kadınla konuşmak için balo alanından ayrılıyor. Kadınla kısa bir sohbet ettikten sonra Conor, kadının elinden tutarak kadını bir tuvalete götürmek için yol açıyor.

Birkaç saniye sonra - tuvalet kapısı kapanıyor, içeriye başka kimsenin girmediği görülüyor.

McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

mağdurun avukatı Ariel Mitchell, mağdurun tuvalete "fiziksel olarak zorla" sokulduğunu, McGregor'ın burada ona tecavüz ettiğini söylemesine rağmen videoda herhangi bir zorlanma olduğu görünmüyor.

McGregor, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti... Perşembe günü temsilcileri tarafından yapılan bir açıklamada, "İddialar yanlıştır. Bay McGregor yıldırılamaz," denildi.

YORUMLAR
500

UFC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması esnasında kavga çıktı
15:07 Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında kavga çıktı
15:09 Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:03 Son Dakika: Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:02 AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:57 AK Parti'de yerel seçim startı verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:41 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonu karıştırdı! Apar topar aşağı indi
14:37 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonda kıyameti kopardı! Apar topar aşağı indi
14:22 Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı
14:18 Türk pilot Cem Bölükbaşı Super Formula Şampiyonası'nda kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 15:27:47. #1.11#
SON DAKİKA: Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement