Corendon Alanyaspor, 27 Ekim'de 12 Bingölspor'la oynayacağı maçın hazırlığına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, 27 Ekim'de 12 Bingölspor'la oynayacağı maçın hazırlığına başladı

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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 Ekim Salı günü evinde 12 Bingölspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.

Kaynak: AA
Cengiz AydoğanTürkiye Kupası12 BingölsporJoao PereiraAlanyasporSporSon Dakika

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