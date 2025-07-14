Corendon Alanyaspor, Baran Moğultay'ı Kiraladı

Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın, satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından kiralandığı belirtildi.
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