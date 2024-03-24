Corendon Alanyaspor, Curaçao ile 2-2 berabere kaldı

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı İkinci Oldu

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.