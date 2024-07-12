Corendon Alanyaspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta turuncu yeşilliler, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.
Futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı daha sonra dar alan çalışması yaptı.
Alanyaspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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