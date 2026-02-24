Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

24.02.2026 16:01
Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar devam ediyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman geniş alanda oyunla sona erdi.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

