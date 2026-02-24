Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman geniş alanda oyunla sona erdi.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
