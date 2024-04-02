Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk.45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 67 Max Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 76 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 76 Bikel), Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 80 Fatih Aksoy), Richard (Dk. 76 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pione Sisto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 80 Hwang)
Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Aliti, Dk. 89 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.
47. dakikada Dragus'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Monteiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan Karaca, topu ceza sahasında bulunan Oğuz Aydın'la buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden arka direğe gönderdiği topa Hassan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.
82. dakikada Ogün Özçiçek'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyuna döndü.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?