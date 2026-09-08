Corendon Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına Pereira yönetiminde başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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