Corendon Alanyaspor İlk Yarıda Önde
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında 1-0 önde.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Camara, Meleke, Bacuna, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Stewart
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, İbrahim Kaya, Ruan, Hwang, Makouta, Hadergjonaj, Maestro, Arda Usluoğlu
Gol: Dk. 20 Ruan (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
3. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Stewart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada topla buluşan Sorescu'nun pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Camara'nın rakibini geçip sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.
19. dakikada Gaziantep FK'de serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına yükselen Kozlowski'nin aşırttığı topa arka direkte bulunan Bacuna'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
20. dakikada Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kaleci Tobiasz'dan döndü. Pozisyonun devamında Ruan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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