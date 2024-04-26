Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
İdman taktik çalışmayla sona erdi. Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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