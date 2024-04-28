Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor\'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Alanyaspor'un gollerini Oğuz Aydın ve Janvier attı.

28.04.2024 17:17
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Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou

Goller: Dk. 2 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmadan dönen top Oğuz Aydın'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

8. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla topla buluşan Janvier'in ceza sahasına girerek çektiği şutta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0

28. Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu ceza yayına doğru çıkarttı. Janvier'in bekletmeden çektiği şutta, top savunmada rakip oyuncu Deli'ye de çarparak ağlara gitti: 3-0

39. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışarısına çıkarttığı pasta Efecan Karaca topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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