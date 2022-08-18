Alanyaspor'a İtalyan kanat desteği - Son Dakika
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Alanyaspor'a İtalyan kanat desteği

18.08.2022 20:17
Alanyaspor'a İtalyan kanat desteği

CORENDON Alanyaspor, İtalya'nın Monza takımından Portekizli futbolcu Pedro Pereira ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

CORENDON Alanyaspor, İtalya'nın Monza takımından Portekizli futbolcu Pedro Pereira ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde İtalya'nın Monza takımından 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Portekizli Pedro Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sağ bek bölgesinde eksikliğimiz vardı. Uzun süredir teknik ve transfer komitemizin takip ettiği sağ bek oyuncu Pereira'yı İtalya'nın Monza takımından transfer ettik. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. Genç, futbol bilgisi ve zekası olan iyi bir futbolcu. Corendon Alanyaspor'a ve kendisine hayırlı olsun" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Genç futbolcu Pedro Pereira ise, "Gerçekten çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Wilson Eduardo'dan dolayı takımı tanıyordum. Diğer takımlardan farklı arkadaşlarım da var. Lige de aşinayım. Wilson ile konuştuğumda çok iyi referanslar verdi. Bu da gelmemde rol oynadı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'a İtalyan kanat desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor'a İtalyan kanat desteği - Son Dakika
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