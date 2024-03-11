Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı

Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 16 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'un sahasında gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası için 100 TL ve Misafir Tribünü için 130 TL olarak belirlendi.

11.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:10
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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Güney ekibinden yapılan açıklamada maç biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Alanyaspor-Kayserispor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

"Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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