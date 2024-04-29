Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

29.04.2024 22:59
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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