Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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