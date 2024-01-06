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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 16. haftada MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı
06.01.2024 - 22:01,
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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 16. haftada 9 Ocak Salı günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda, Bitexen Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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