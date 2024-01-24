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Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Hatayspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
24.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:56
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde dün oynanan Hatayspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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