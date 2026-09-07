Corendon Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Rizesporlu Ariss'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Doicaru), Ahmed Kutucu, Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Sowe

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 81 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Dk. 81 Hwang), Fernandes (Dk. 57 Meschack), Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu (Dk. 58 Ben Ali)

Gol: Dk. 70 Ariss (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Meschack (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

52. dakikada Çaykur Rizespor atağında orta sahadan gönderilen pasla sağ kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasının sağ çaprazından Makouta'nın pasında topla buluşan Ruan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

70. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışını Hadergjonaj kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Ariss, kafayla ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topa Sowe kafayı vurdu. Kaleci Victor gole izin vermedi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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