Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli takım, Sivasspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Antrenman öncesinde futbolcular Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Samsunspor maçında Mouandilmadji'ye kırmızı kart, Aleksic'in golü iptal edildi ancak daha sonra verildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı kart iptal edilerek kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında Ceccherini'ye kırmızı kart çıkarıldı. Antalyaspor - Gaziantep FK maçında ise penaltı kararı verildi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini söyledi. Ünder, ödül töreninde heyecanlı olduğunu belirtirken, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçlara da değindi. Ünder, takımının gücüne inandığını ve finale kadar gitmek istediklerini vurguladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Bu sene şampiyon olmamız çok önemli' dedi. Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların büyük katkılar verdiğini belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 39-37, 22-25, 21-25, 30-32'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 146 dakika sürdü.
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