Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu

07.09.2022 14:11
Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu.

Bilet satışları Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ile Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Ayrıca maç günü bilet satın alacak taraftarlar için stadyum passolig ofis gişeleri açık olacak. 7 yaş ve üzeri için Passolig kartı ve e-bilet zorunlu olurken, 7 yaş altı çocuklar ise aileleriyle birlikte stadyumda maç izleyebilecek. Bilet fiyatları ise Corendon Airlines Maraton Tribünü 75 TL, Corendon Airlines Kuzey Tribünü 40 TL, Güney Tribünü 40 TL, Misafir Tribünü 50 TL olarak açıklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı biletlerini satışa sundu - Son Dakika

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