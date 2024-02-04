Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz galibiyeti alamadık

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçında hak ettikleri galibiyeti alamadıklarını söyledi.

Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tekke, "İlk yarı istediğimizin altında bir futbol oynadık. İkinci yarıda ön alan baskımızı ve formatımızı değiştirdik. Yerleşik savunmaya karşı bu kadar pozisyona girip, böyle bir sonuçla ayrılmak üzücü. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki performanstan dolayı tebrik ederim. Çalışmamıza rağmen kolay goller yedik. Bu konuda çalışmaya devam etmemiz gerek. Lima'nın sakatlığı ciddi görünüyor. Bana göre hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Üzgünüm ama bundan sonraki periyodumuz daha zor. Yeniden bir seri yakalamamız lazım. Her geçen gün daha zorlaşıyor, takımlar güçleniyor. Oyunumuzun üzerine katarak ilerliyoruz. Umarım hak ettiğimiz şekilde lige devam ederiz." diye konuştu.

Devam eden transfer döneminde alternatifleri olduğunu belirten Tekke, "Transferde bazı alternatiflerimiz var. Umarım onları iyi değerlendiririz. Değerlendiremezsek de oyuncu grubuma sonuna kadar güveniyorum. Kalan 14 maçımızda aynı puan ortalamasını yakalarsak rahat oluruz." ifadelerini kullandı.