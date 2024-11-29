Corendon Alanyaspor Trabzonspor'a Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
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