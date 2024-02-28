Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ekip, ısınma çalışması, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda yapılan maçlarla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

28.02.2024 21:53  Güncelleme: 21:56
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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